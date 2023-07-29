Карпин остановил «Зенит» в добавленное время! А Семак удалился из-за пенальти

«Зенит» потерял первые очки в новом сезоне РПЛ. Чемпиона остановила команда Валерия Карпина.

В первых двух матчах сезона в РПЛ и Кубке России «Ростов» сыграл без новичков из-за запрета на регистрацию игроков от ФИФА. К игре с чемпионом проблему получилось решить. В день встречи с командой Сергея Семака ростовский клуб дозаявил Ионова, Чернова, Акбашева, Мохеби, а также молодых Ваханию и Столбова, которые пришли как раз из «Зенита». Эта новость, несомненно, подняла настроение Карпину – в основу он включил Ионова с Черновым. В заявке «Зенита» обращало на себя внимания появление новичка Эраковича.

Дебют серба, который только-только появился в петербургской команде, случился намного раньше, чем ждал сам Страхиня. Уже на исходе четверти часа игры у Чистякова прихватило спину, и Семак вынужден был срочно поднимать со скамейки легионера. Таким образом, у «Зенита» образовалась новая молодая пара центральных защитников из 22-летнего Эраковича и 19-летнего Роберта Ренана. Оба быстрые, физически крепкие футболисты. Серб достаточно уверенно вошёл в игру, хладнокровно распоряжался мячом даже под давлением.

Футбол же с первых минут был очень приличным по качеству. По крайней мере, с точки зрения скоростей, интенсивности, работы игроков без мяча. Соперники прессинговали друг друга, стремились максимально быстро атаковать. Сначала серию опасных стандартов заработал «Зенит», потом несколько штрафных и угловых (всегда опасных, когда на поле присутствует Уткин) подал «Ростов». У чемпиона в тройке центрхавов Клаудиньо чаще опускался к Барриосу для розыгрыша мяча, а высокий Ерохин двигался в штрафную помогать Кассьерре. Единственное, чего не хватало командам Семака и Карпина. – ударов в створ. Брак в атаке портил общую картину.

Зато первое же попадание «Зенита» в створ на 43-й минуте завершилось голом! В это трудно поверить, но опять забил Кассьерра. Сегодняшний гол стал третьим для колумбийца в двух турах, то есть за полтора тайма нынешнего сезона РПЛ Матео забил больше, чем за весь прошлый. Красивую комбинацию с участием Клаудиньо и Дугласа Сантоса форвард завершил рывком в зону между оставившими много пространства центрбеками «Ростова», ловко переиграл один в один Осипенко и положил мяч в сетку.

Счёт первого тайма вынуждал хозяев ещё больше раскрываться и рисковать, атаковать крупными силами. Но зенитовцы не отдавали ростовчанам мяч, заставляли за ним побегать. После перерыва остроты у ворот Кержакова не было, поэтому Карпин не дождался даже до завершения часа игры, чтобы сделать тройную замену. Состоялись дебюты Мохеби и Акбашева. У «Зенита» на позиции правого хава/вингбека появился Фернандес – вместо Мантуана, который перед своей заменой получил карточку за конфликт с Байрамяном. Хавбек «Ростова» боднул бразильца, а тот изобразил жертву: судья по делу дал жёлтую обоим.

«Зенит» стал «сушить» игру, откровенно играть на результат в расчёте на контрвыпады малыми силами. «Ростов» же прибавил за счёт свежих новичков. Очень неплохо вписался Мохеби. Иранец мог заработать пенальти, спровоцировав прессингом на ошибку Кержакова, однако повтор показал, что судья правильно не назначил 11-метровый. Голкипер «Зенита» не попал по мячу, но и по ноге Мохеби тоже. А Акбашев за 20 минут до конца нанёс первый удар ростовчан в створ. Правда, не очень сложный для Кержакова, из-за штрафной.

Чемпион завершал игру с пятёркой защитников и парой оборонительных центрхавов Барриос – Дуглас Сантос. Ростовчане же грузили на габаритную пару нападающих Комличенко – Голенков. До 90-й минуты хозяева нанесли во втором тайме восемь ударов, тогда как петербуржцы лишь один. Впрочем, момент Кассьерры, пожалуй, был самым опасным: колумбиец едва не оформил дубль, но чуть-чуть не попал в дальний угол.

А в компенсированное время «Ростов» спасла фишка прошлого сезона – Чернов в штрафной соперника протянул ногу к мячу раньше Мостового и поймал фол. Это был бесспорный пенальти, реализованный Комличенко.

Семак заработал удаление за споры, а «Зенит» пропустил первый гол в новом сезоне и упустил победу.