Усман Дембеле запросил у «Барселоны» официальное «разрешение» на переговоры с «ПСЖ»

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет соблюсти все необходимые процедуры, запросив у клуба разрешение на переговоры с «Пари Сен-Жермен». Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По мнению журналиста, стороны могут не успеть активировать пункт, прописанный в контракте игрока об отступных в размере € 50 млн. С первого августа сумма автоматически удваивается.
Ранее сообщалось, что вингер каталонского клуба договорился с парижанами о соглашении до 2028 года. Отмечается, что «ПСЖ» заплатит за трансфер € 50 млн, половина из которых достанется самому футболисту.
Французский форвард выступает за «Барселону» с 2017 года, куда он перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 105 млн. В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
- 31 июля 2023
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