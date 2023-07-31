Усман Дембеле запросил у «Барселоны» официальное «разрешение» на переговоры с «ПСЖ»

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет соблюсти все необходимые процедуры, запросив у клуба разрешение на переговоры с «Пари Сен-Жермен». Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По мнению журналиста, стороны могут не успеть активировать пункт, прописанный в контракте игрока об отступных в размере € 50 млн. С первого августа сумма автоматически удваивается.

Ранее сообщалось, что вингер каталонского клуба договорился с парижанами о соглашении до 2028 года. Отмечается, что «ПСЖ» заплатит за трансфер € 50 млн, половина из которых достанется самому футболисту.

Французский форвард выступает за «Барселону» с 2017 года, куда он перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 105 млн. В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.