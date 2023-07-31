Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 31 июля, турнирная таблица

Сегодня, 31 июля, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группах В и С были проведены заключительные встречи группового этапа.
Хозяйка турнира Австралия разгромила Канаду со счётом 4:0, Ирландия и Нигерия сыграли вничью — 0:0. Таким образом, из группы В в плей-офф вышли сборные Австралии и Нигерии. В группе С Япония обыграла Испанию с крупным счётом — 4:0. Замбия одержала победу над Коста-Рикой со счётом 3:1. В этой группе было меньше интриги, так как японки и испанки обеспечили себе выход в плей-офф ещё после 2-го тура.
Результаты матчей 31 июля:
Коста-Рика — Замбия — 1:3;
Япония — Испания — 4:0;
Ирландия — Нигерия — 0:0;
Канада — Австралия — 0:4.
Завтра, 1 августа, будут сыграны заключительные встречи в группах D и Е.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 31 июля 2023
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