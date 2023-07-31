«Бешикташ» официально представил Ребича

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» официально представил хорватского форварда Анте Ребича.
С игроком достигнута договорённость на два года. Заработная плата футболиста за оба сезона составит € 2,5 млн. А также стамбульский клуб выплатит Ребичу € 280 тыс. в качестве подписного бонуса, сообщает пресс-служба «Бешикташа».
29-летний хорват провёл в составе «Милана» четыре полных сезона и стал чемпионом Италии. Форвард сыграл в 127 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 14 голевых передач.
В летнее трансферное окно «Бешикташ» уже пополнили ганский защитник Даниэль Амарти, камерунец Жан Онана и конголезец Артур Масуаку, выступавший за стамбульцев в прошлом сезоне на правах аренды.
Турецкий клуб выступает в квалификации Лиги конференций. 3 августа команда сыграет ответный матч в Албании с местной «Тираной». Матч в Стамбуле завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.
- 31 июля 2023
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