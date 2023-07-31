В «Спартаке» сообщили, что Александр Селихов получил травму

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о кадровых проблемах команды. В частности, он сообщил о травме Александра Селихова.

«Селихов приболел. У него тоже микроповреждение. Посмотрим на динамику. Пока он не в заявке», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Селихов сыграл в 27 матчах, в семи из которых смог не пропустить ни одного мяча. В двух первых матчах нового сезона (в 1-м туре чемпионата России с «Оренбургом» и в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром») в основе «Спартака» выходил Александр Максименко. Он же значится в стартовом протоколе на игру 2-го тура РПЛ с «Балтикой».