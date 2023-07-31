Червиченко: Безбородов договорится с друзьями, и они его опять сделают лучшим арбитром

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу судьи Владислава Безбородова.

«Безбородов не первый раз косячит и не первый раз выходит сухим из воды. Думаю, так будет и после матча «Ахмат» — ЦСКА. Со своими друзьями договорится, и они его опять сделают лучшим арбитром к концу года. Отсидит три матча, перекантуется, а потом опять. Но сейчас новые руководители: может, они как-то радикально подойдут к этому. Может, они всё-таки обратят внимание, что у нас лучший арбитр в стране — по версии некоторых изданий — просто не знает элементарных правил: трактует их так, как ему нравится», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, вчерашний матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и ЦСКА завершился победой армейцев со счётом 3:2. Все мячи были забиты с пенальти.

В концовке первого тайма главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал красную карточку за фол последней надежды защитнику ЦСКА Милану Гаичу: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – вратарь Игорь Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, нападающий Мохамед Конате реализовал пенальти.