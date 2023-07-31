Георгий Джикия: четыре минуты с «Балтикой»? Я совершенно здоров и готов играть любую игру

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча с «Балтикой», который завершился победой красно-белых со счётом 2:1. Защитник вышел на замену на 87-й минуте.

«Одержали важную победу дома при болельщиках — это главное. Наверное, это будет самое коррективное высказывание с моей стороны, так как я не провёл на поле бóльшую часть игры.

Четыре минуты на поле — история про ротацию или личное недомогание? Вообще без понятия. Сказали, что выхожу — вышел и сделал свою работу. Я совершенно здоров и готов играть любую игру», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились Тео Бонгонда и Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.