Георгий Джикия: четыре минуты с «Балтикой»? Я совершенно здоров и готов играть любую игру

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча с «Балтикой», который завершился победой красно-белых со счётом 2:1. Защитник вышел на замену на 87-й минуте.
«Одержали важную победу дома при болельщиках — это главное. Наверное, это будет самое коррективное высказывание с моей стороны, так как я не провёл на поле бóльшую часть игры.
Четыре минуты на поле — история про ротацию или личное недомогание? Вообще без понятия. Сказали, что выхожу — вышел и сделал свою работу. Я совершенно здоров и готов играть любую игру», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, несколько минут назад завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились Тео Бонгонда и Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.
- 31 июля 2023
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