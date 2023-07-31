Джикия: постараемся с Соболевым не наступать на грабли, на которые наступали раньше

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что они с нападающим Александром Соболевым не собираются больше пропускать игры из-за дисквалификаций.

«Соболев переживал. Сегодня наконец сыграл. Да, у него была дисквалификация и операция с пальцем, из-за которой он пропустил несколько игр. Самое главное, что вернулся и все эти истории, дисквалификации и негативные моменты позади.

В этом сезоне мы постараемся на наступать на те грабли, на которые наступали раньше в прошлом году. И он, и я в конце сезона пропустили достаточно много игр по дисквалификации», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 31 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились конголезский полузащитник Тео Бонгонда и нидерландский хавбек Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.