Джикия: постараемся с Соболевым не наступать на грабли, на которые наступали раньше

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что они с нападающим Александром Соболевым не собираются больше пропускать игры из-за дисквалификаций.
«Соболев переживал. Сегодня наконец сыграл. Да, у него была дисквалификация и операция с пальцем, из-за которой он пропустил несколько игр. Самое главное, что вернулся и все эти истории, дисквалификации и негативные моменты позади.
В этом сезоне мы постараемся на наступать на те грабли, на которые наступали раньше в прошлом году. И он, и я в конце сезона пропустили достаточно много игр по дисквалификации», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, сегодня, 31 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились конголезский полузащитник Тео Бонгонда и нидерландский хавбек Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.
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