Джикия: думал, что выйду в старте с «Балтикой», но тренерский штаб решил иначе

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал решение тренерского штаба оставить его в запасе и выпустить на последние минуты игры с «Балтикой».

«Я готовился к игре и думал, что выйду в старте с «Балтикой», но тренерский штаб решил иначе — я отношусь к этому с уважением», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 31 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились Тео Бонгонда и Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.