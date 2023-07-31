Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия: думал, что выйду в старте с «Балтикой», но тренерский штаб решил иначе

Джикия: думал, что выйду в старте с «Балтикой», но тренерский штаб решил иначе
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал решение тренерского штаба оставить его в запасе и выпустить на последние минуты игры с «Балтикой».

«Я готовился к игре и думал, что выйду в старте с «Балтикой», но тренерский штаб решил иначе — я отношусь к этому с уважением», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 31 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились Тео Бонгонда и Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.

Материалы по теме
Игнашевич удивил «Спартак». Но против таких Промеса и Бонгонда смелости мало
Игнашевич удивил «Спартак». Но против таких Промеса и Бонгонда смелости мало
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023