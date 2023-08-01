Губерниев — о Безбородове: невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на видео, на котором футбольный судья Владислав Безбородов грубо разговаривает с журналистом после матча московского ЦСКА с грозненским «Ахматом».
«О, только увидел!!! Дяденька Безбородов тыкает журналисту!!! Сразу видно невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского… Иногда правда лучше молчать, сойдёшь за умного судью…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и ЦСКА завершился победой армейцев со счётом 3:2. Все мячи были забиты с пенальти.
В концовке первого тайма главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал красную карточку за фол последней надежды защитнику ЦСКА Милану Гаичу: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – вратарь Игорь Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, нападающий Мохамед Конате реализовал пенальти.
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