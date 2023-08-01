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«Фламенго» предложил за Вендела больше € 16 млн, но «Зенит» не торопится принимать решение

Новое предложение «Фламенго» по трансферу полузащитника Вендела превысило € 16 млн (плюс выплаты по системе солидарности ФИФА), однако «Зенит» по-прежнему действует «жёстко», сообщает бразильская журналистка Раиса Симплисио.

По информации источника, помимо собственно цены, стороны не могут достигнуть компромисса и относительно способа оплаты.

Ранее сообщалось, что Вендел и его агент Тьяго Рибейро практически ежедневно проводят встречи с руководством «Зенита», но не могут добиться результата. Если «Фламенго» закроет сделку, Вендел сможет играть в Кубке Либертадорес только со стадии четвертьфинала, так как заявка на более ранние стадии уже закрыта.

31 июля стало известно, что игроком «Зенита» также заинтересовался итальянский «Наполи». Неаполитанцы готовы предложить санкт-петербургскому клубу за Вендела € 25 млн.