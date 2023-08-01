«Фламенго» предложил за Вендела больше € 16 млн, но «Зенит» не торопится принимать решение

Новое предложение «Фламенго» по трансферу полузащитника Вендела превысило € 16 млн (плюс выплаты по системе солидарности ФИФА), однако «Зенит» по-прежнему действует «жёстко», сообщает бразильская журналистка Раиса Симплисио.
По информации источника, помимо собственно цены, стороны не могут достигнуть компромисса и относительно способа оплаты.
Ранее сообщалось, что Вендел и его агент Тьяго Рибейро практически ежедневно проводят встречи с руководством «Зенита», но не могут добиться результата. Если «Фламенго» закроет сделку, Вендел сможет играть в Кубке Либертадорес только со стадии четвертьфинала, так как заявка на более ранние стадии уже закрыта.
31 июля стало известно, что игроком «Зенита» также заинтересовался итальянский «Наполи». Неаполитанцы готовы предложить санкт-петербургскому клубу за Вендела € 25 млн.
- 1 августа 2023
-
00:44
-
00:40
-
00:30
-
00:20
-
00:14
-
00:03
- 31 июля 2023
-
23:59
-
23:57
-
23:42
-
23:38
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:16
-
23:13
-
23:11
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:45
-
22:38
-
22:30
-
22:29
-
22:16
-
22:16
-
22:14
-
22:11
-
22:11
-
22:09
-
22:08
-
22:06
-
22:05
-
22:04