«Вест Хэм» отклонил первое предложение «Интера» по Скамакке

Лондонский «Вест Хэм» отклонил первоначальное предложение миланского «Интера» в размере € 20 млн плюс бонусы за нападающего Джанлуку Скамакку, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо у себя в соцсетях.

По информации источника, «Интер» вернётся с новым предложением в ближайшие дни. Миланцы собираются предложить около € 25 млн. Английский клуб предположительно запросит сумму около € 30 млн. Форвард Скамакка крайне заинтересован в переходе.

24-летний итальянец сыграл за «Вест Хэм» 27 матчей во всех турнирах за сезон-2022/2023. Игрок смог поразить ворота соперников восемь раз и отдать один результативный пас.

В свой лучший сезон в карьере Джанлука забил 16 голов в 36 играх итальянской Серии А за «Сассуоло».