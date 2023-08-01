Источник: «Галатасарай» согласовал переход Серхио Рамоса
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Бывший защитник «ПСЖ» и «Реала» Серхио Рамос близок к переходу в турецкий «Галатасарай».
Как сообщает журналист Фатих Демиркол, руководство стамбульской команды достигло договорённости по условиям соглашения с испанским футболистом.
Рамос является воспитанником «Севильи», которую он покинул в 2005 году, перейдя в мадридский «Реал». 37-летний игрок два прошедших сезона выступал в составе «ПСЖ», где в 58 матчах забил шесть голов и отдал результативную передачу. С французской командой защитник выиграл три трофея. С 2005 по 2021 год Серхио Рамос выступал за мадридский «Реал». В составе сборной Испании футболист выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы.
Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала:
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