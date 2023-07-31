10 главных трансферных новостей дня. Жёсткий ответ Захаряну и обмен между «Челси» и «Юве»

Новый день — новые трансферные новости. По традиции собрали для вас дайджест главных слухов и официальных объявлений.

«Лацио» отказался от трансфера Захаряна

Год назад «Челси» вёл переговоры по трансферу Арсена Захаряна, однако россиянин так никуда не уехал. И вот теперь история повторилась снова. Только вместо «Челси» оказался «Лацио». Итальянский клуб вёл переговоры с «Динамо», но сегодня объявил об их прекращении. Эту информацию для Sport24 подтвердил спортивный директор римлян Анджело Фабиани: «Трансфер Захаряна сорвался по причине того, что у нас нет места для игрока не из ЕС». Зато теперь Арсен сосредоточится исключительно на игре, ведь его ничего не будет отвлекать.

Фабиньо подписал контракт с «Аль-Иттихадом»

Скучали по новостям, связанным с Саудовской Аравией? «Аль-Иттихад» всё-таки заполучил полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо. Бразилец подписал контракт до лета 2026-го, а его зарплата составит € 25 млн в год. Ранее по маршруту Ливерпуль — Саудовская Аравия отправился ещё один бывший футболист мерсисайдцев. Джордан Хендерсон укатил в «Аль-Иттифак», которым теперь руководит Стивен Джеррард.

Фабиньо Фото: twitter.com/ittihad

«Ювентус» хочет обменяться форвардами с «Челси»

«Челси» активно меняет состав нынешним летом. И вот ещё одна новость. Как пишет Фабрицио Романо, «Ювентус» предложил «Челси» нападающего Душана Влаховича в обмен на Ромелу Лукаку. Итальянский клуб рассчитывает, что серб уедет в Лондон, а бельгиец и какая-то сумма денег — в Турин. Кстати, «Челси» рассматривал вариант с приобретением Влаховича ещё в июле, но тогда речь была о покупке. А «Ювентус» включился в борьбу за бельгийца после того, как «Интер» не согласовал трансфер с «Челси».

«Интер» предложил за Скамакку € 20 млн

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка ещё ближе к тому, чтобы вернуться в Италию. По информации Романо, «Интер» сделал предложение в размере € 20 млн. Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» не против отпустить футболиста, который в прошлом сезоне забил три мяча в АПЛ. Наверняка и сам Скамакка мечтает о возвращении на родину, к тому же у него появится возможность сыграть в Лиге чемпионов.

Джанлука Скамакка Фото: Marc Atkins/Getty Images

Вендел станет одноклубником Хвичи?

Сага с возможным уходом Вендела из «Зенита» обросла новыми деталями. Как сообщает журналист Вене Касагранде, «Фламенго» предложил за бразильца 18 млн, «Наполи» — 25 млн. «Зенит» склоняется к тому, чтобы продать игрока в Италию, что вполне логично. Вендел и его агент практически ежедневно проводят встречи с боссами «Зенита». Возможно, совсем скоро в этом вопросе будет поставлена точка.

Ребич перебрался в турецкий чемпионат

Призёр чемпионата мира покинул «Милан» спустя четыре года после перехода (первый сезон отыграл в аренде). Хорватский нападающий согласовал контракт с «Бешикташем» на два года. По условиям договора, зарплата игрока за оба сезона составит € 2,5 млн. При этом клуб выплатит Ребичу подписной бонус в размере € 280 тыс. В прошлом сезоне Анте играл в Лиге чемпионов, теперь его ждёт Лига конференций.

Анте Ребич Фото: ФК «Бешикташ»

«Челси» направил в «Брайтон» официальный запрос по Санчесу

«Брайтон» получил от «Челси» официальный запрос по трансферу вратаря Роберта Санчеса. По данным Романо, клубы продолжают переговоры, а сам голкипер не против переехать в Лондон. «Брайтон» надеется на продажу испанского футболиста. Кстати, Санчес не единственный футболист, по которому клубы ведут переговоры. Они по-прежнему обсуждают детали потенциальной сделки по Мойсесу Кайседо.

«ПСЖ» не отпустит Верратти в Саудовскую Аравию за € 30 млн

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не давал добро на отъезд полузащитника Марко Верратти в Саудовскую Аравию. Итальянец уже согласовал детали личного контракта с «Аль-Хилялем», но парижан не устраивает компенсация в € 30 млн. Они рассчитывают на бóльшую сумму с учётом того, что саудовский клуб тратит серьёзные деньги на новичков. Чего стоит хотя бы трансфер Малкома за € 60 млн. Увидим мы Верратти в форме нового клуба или нет?

Дембеле согласовал личный контракт с «ПСЖ»

Усман Дембеле запросил у «Барселоны» разрешение на ведение переговоров с «ПСЖ». А позднее согласовал детали контракта с «ПСЖ» до 2028 года (информация Николо Скиры). Ранее сообщалось, что французский клуб заплатит за трансфер игрока € 50 млн — именно такая сумма прописана в контракте Дембеле. Правда, есть важный нюанс. С 1 августа эта сумма автоматически удваивается (таковы детали договора между Усманом и «Барсой»). Интересно, как стороны решат этот вопрос?

Усман Дембеле Фото: Sam Hodde/Getty Images

«Интер» хочет арендовать футболиста «Арсенала»

«Арсенал» готов отпустить Фоларина Балогуна в «Интер», но только за € 45–50 млн. Миланский клуб не может позволить себе полноценный трансфер, поэтому изучает вариант с арендой. В прошлом сезоне 22-летний футболист играл во Франции за «Реймс» (39 матчей, 21 гол, три ассиста). Не исключено, что в договор по аренде включат пункт с обязательным правом выкупа через год. Ждём дальнейшего развития событий.