«Лос-Анджелес» хочет приобрести Ирвина Лосано
Поделиться
Американский «Лос-Анджелес» работает над трансфером вингера «Наполи» Ирвинга Лосано, сообщает Wdeportes.
Клуб предложил игроку, который не против оказаться в МЛС, 4-летний контракт со значительным повышением зарплаты по сравнению с его нынешними условиями в «Наполи».
Ожидается, что в ближайшее время между сторонами состоится встреча, на ней полузащитник даст окончательный ответ на предложение.
Кроме «Лос-Анджелеса» на Лосано претендуют «Лидс», «Эвертон» и неназванный клуб из Саудовской Аравии.
Лосано выступает за «Наполи» с августа 2019 года. Его контракт рассчитан до лета следующего года. Вингер провёл за «Наполи» 120 матчей, в которых забил 23 гола и стал автором 14 результативных передач. Мексиканцу 28 лет.
Комментарии
- 1 августа 2023
-
06:30
-
06:05
-
05:52
-
05:45
-
05:39
-
05:38
-
04:43
-
04:24
-
04:16
-
03:55
-
03:44
-
03:38
-
03:30
-
03:15
-
03:03
-
03:00
-
02:57
-
02:40
-
02:34
-
02:28
-
02:21
-
02:01
-
01:59
-
01:45
-
01:43
-
01:30
-
01:20
-
01:09
-
00:45
-
00:44
-
00:40
-
00:30
-
00:20
-
00:14
-
00:03
Партнерский контент