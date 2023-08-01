«Лос-Анджелес» хочет приобрести Ирвина Лосано

Американский «Лос-Анджелес» работает над трансфером вингера «Наполи» Ирвинга Лосано, сообщает Wdeportes.

Клуб предложил игроку, который не против оказаться в МЛС, 4-летний контракт со значительным повышением зарплаты по сравнению с его нынешними условиями в «Наполи».

Ожидается, что в ближайшее время между сторонами состоится встреча, на ней полузащитник даст окончательный ответ на предложение.

Кроме «Лос-Анджелеса» на Лосано претендуют «Лидс», «Эвертон» и неназванный клуб из Саудовской Аравии.

Лосано выступает за «Наполи» с августа 2019 года. Его контракт рассчитан до лета следующего года. Вингер провёл за «Наполи» 120 матчей, в которых забил 23 гола и стал автором 14 результативных передач. Мексиканцу 28 лет.