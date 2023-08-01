Романо: Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с «ПСЖ» на год

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе больше не может активировать опцию продления своего контракта с «ПСЖ» до июня 2025 года, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».

По сведениям источника, крайний срок активации продления истёк вчера, 31 июля. Теперь контракт с парижанами официально заканчивается в июне 2024 года.

В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ряда английских клубов.

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