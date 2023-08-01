Дуван Сапата может перейти из «Аталанты» в «Рому»
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Колумбийский нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может уйти из клуба, сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации Скиры, колумбиец может стать игроком итальянской «Ромы».
Ранее сообщалось, что Сапата в зимнее трансферное окно был в шаге от перехода в «Вест Хэм». Стороны согласовали условия сделки, но в последний момент «Аталанта» перестала выходить на связь.
По сведениям источника, стороны согласовали условия перехода 30-летнего нападающего довольно быстро. Это случилось в последний день зимнего трансферного окна. Стороны обменялись документами, Сапата согласовал контракт с «молотобойцами». Сообщается, что «Аталанта» перестала выходить на связь по мере приближения окончания трансферного окна. Окно закрылось, и сделка не состоялась.
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