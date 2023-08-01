Стал известен характер травмы защитника «Реала» Ферлана Менди

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал медицинский отчёт по итогам обследования защитника Ферлана Менди, раскрыв характер травмы французского футболиста.
«После проведённых сегодня анализов у нашего игрока Ферлана Менди было диагностировано повреждение правой двуглавой мышцы бедра», — гласит заявление «Реала».
Также сообщается, что клуб опубликует дополнительную информацию о состоянии Менди, когда она станет известна. Сейчас неизвестно, когда футболист сможет вернуться на поле и сколько займёт восстановление.
28-летний Менди в прошлом сезоне сыграл 28 матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до июня 2025 года.
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