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Стал известен характер травмы защитника «Реала» Ферлана Менди

Стал известен характер травмы защитника «Реала» Ферлана Менди
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал медицинский отчёт по итогам обследования защитника Ферлана Менди, раскрыв характер травмы французского футболиста.

«После проведённых сегодня анализов у нашего игрока Ферлана Менди было диагностировано повреждение правой двуглавой мышцы бедра», — гласит заявление «Реала».

Также сообщается, что клуб опубликует дополнительную информацию о состоянии Менди, когда она станет известна. Сейчас неизвестно, когда футболист сможет вернуться на поле и сколько займёт восстановление.

28-летний Менди в прошлом сезоне сыграл 28 матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до июня 2025 года.

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