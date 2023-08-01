«ПСЖ» может подать жалобу на «Реал» в ФИФА из-за ситуации вокруг Мбаппе

«ПСЖ» рассматривает возможность подать официальную жалобу в ФИФА на поведение «Реала» в истории вокруг нападающего Килиана Мбаппе, сообщает The Telegraph.

По данным источника, парижане считают, что Мбаппе уже давно договорился о подписании контрактного соглашения с «Реалом» следующим летом на правах свободного агента, за что получит € 160 млн.

Согласно правилам, вести переговоры с игроком без разрешения клуба можно лишь за полгода до истечения срока контрактного соглашения. В связи с этим «ПСЖ» может пожаловаться на «Реал» в ФИФА.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать контрактное соглашение с «ПСЖ». Одним из основных вариантов продолжения карьеры называется «Реал». Также интерес к игроку проявляют «Челси», «Ливерпуль» и «Аль-Хиляль».

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца: