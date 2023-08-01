Вьетнам — Нидерланды: нидерландки забили 4 гола к 23-й минуте в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 1 августа, в матче женского чемпионата мира — 2023 встречаются национальные команды Вьетнама и Нидерландов. Игра 3-го тура группы Е проходит на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» (Данидин, Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 по московскому времени.

Женская сборная Нидерландов тотально доминирует в этом матче. Уже к 23-й минуте нидерландские футболистки ведут со счётом 4:0. Голами отметились Лике Мартенс, Катя Снуйс, Эсме Бругтс и Джилл Рорд.

Соперниками Нидерландов и Вьетнама по группе являются сборные США и Португалии.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.