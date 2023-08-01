Вьетнам — Нидерланды: нидерландки забили 4 гола к 23-й минуте в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 1 августа, в матче женского чемпионата мира — 2023 встречаются национальные команды Вьетнама и Нидерландов. Игра 3-го тура группы Е проходит на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» (Данидин, Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 по московскому времени.
Женская сборная Нидерландов тотально доминирует в этом матче. Уже к 23-й минуте нидерландские футболистки ведут со счётом 4:0. Голами отметились Лике Мартенс, Катя Снуйс, Эсме Бругтс и Джилл Рорд.
Соперниками Нидерландов и Вьетнама по группе являются сборные США и Португалии.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 1 августа 2023
-
11:21
-
11:10
-
11:00
-
10:56
-
10:53
-
10:47
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:16
-
10:02
-
09:59
-
09:52
-
09:38
-
09:37
-
09:30
-
09:14
-
09:07
-
09:02
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:12
-
08:02
-
07:53
-
07:43
-
07:20
-
06:50
-
06:30
-
06:05
-
05:52
-
05:45
-
05:39
-
05:38