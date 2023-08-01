Камада, де Хеа и четверо англичан — в топ-10 самых дорогих свободных агентов
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Интернет-портал Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих футболистов, находящихся в статусе свободных агентов.
Самым дорогим футболистом без команды является японский полузащитник Даити Камада, покинувший немецкий «Айнтрахт» этим летом. Его рыночная стоимость — € 27 млн. Вторым стал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Он оценивается в € 13 млн.
Полностью топ-10 самых дорогих игроков без команд по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:
- Даити Камада (полузащитник, € 27 млн).
- Давид де Хеа (вратарь, € 13 млн).
- Йерри Мина (защитник, € 10 млн).
- Адама Траоре (вингер, € 10 млн).
- Том Дэвис (полузащитник, € 9 млн).
- Луис Чавес (полузащитник, € 8 млн).
- Джесси Лингард (полузащитник, € 8 млн).
- Эйнсли Мэйтленд-Найлс (полузащитник, € 8 млн).
- Алекс Окслейд-Чемберлен (полузащитник, € 7 млн).
- Мануэль Лансини (полузащитник, € 6 млн).
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