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Камада, де Хеа и четверо англичан — в топ-10 самых дорогих свободных агентов

Интернет-портал Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих футболистов, находящихся в статусе свободных агентов.

Самым дорогим футболистом без команды является японский полузащитник Даити Камада, покинувший немецкий «Айнтрахт» этим летом. Его рыночная стоимость — € 27 млн. Вторым стал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Он оценивается в € 13 млн.

Полностью топ-10 самых дорогих игроков без команд по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

Даити Камада (полузащитник, € 27 млн). Давид де Хеа (вратарь, € 13 млн). Йерри Мина (защитник, € 10 млн). Адама Траоре (вингер, € 10 млн). Том Дэвис (полузащитник, € 9 млн). Луис Чавес (полузащитник, € 8 млн). Джесси Лингард (полузащитник, € 8 млн). Эйнсли Мэйтленд-Найлс (полузащитник, € 8 млн). Алекс Окслейд-Чемберлен (полузащитник, € 7 млн). Мануэль Лансини (полузащитник, € 6 млн).