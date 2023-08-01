Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камада, де Хеа и четверо англичан — в топ-10 самых дорогих свободных агентов

Камада, де Хеа и четверо англичан — в топ-10 самых дорогих свободных агентов
Аудио-версия:
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих футболистов, находящихся в статусе свободных агентов.

Самым дорогим футболистом без команды является японский полузащитник Даити Камада, покинувший немецкий «Айнтрахт» этим летом. Его рыночная стоимость — € 27 млн. Вторым стал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Он оценивается в € 13 млн.

Полностью топ-10 самых дорогих игроков без команд по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

  1. Даити Камада (полузащитник, € 27 млн).
  2. Давид де Хеа (вратарь, € 13 млн).
  3. Йерри Мина (защитник, € 10 млн).
  4. Адама Траоре (вингер, € 10 млн).
  5. Том Дэвис (полузащитник, € 9 млн).
  6. Луис Чавес (полузащитник, € 8 млн).
  7. Джесси Лингард (полузащитник, € 8 млн).
  8. Эйнсли Мэйтленд-Найлс (полузащитник, € 8 млн).
  9. Алекс Окслейд-Чемберлен (полузащитник, € 7 млн).
  10. Мануэль Лансини (полузащитник, € 6 млн).
Материалы по теме
Два саудовских клуба попытаются подписать де Хеа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023