Два саудовских клуба попытаются подписать де Хеа

Сразу несколько клубов из Саудовской Аравии намерены побороться за подписание экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, представители саудовских команд связались с агентами испанского вратаря. Де Хеа доступен на трансферном рынке как свободный агент.
Сообщается, что «Бавария» также претендует на экс-голкипера «Юнайтед». Однако приоритетными вариантами для усиления вратарской позиции для мюнхенцев являются Давид Райя из «Брентфорда» и Яссин Боно из «Севильи».
Де Хеа провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 12 лет. С «красными дьяволами» он выигрывал в таких соревнованиях, как чемпионат и Кубок Англии, Кубок лиги (дважды), Суперкубок Англии (трижды), а также Лига Европы.
В сезоне-2022/2023 на счету де Хеа 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт игрока с манкунианцами истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.
Ранее сообщалось о нежелании де Хеа переходить в «Интер».
- 30 июля 2023
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