Арбитр Федотов рассказал, при каком условии матч «Ахмат» — ЦСКА должны были переиграть
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов рассказал, при каком условии матч 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3) должны были бы переиграть.
«Безбородова спасла победа ЦСКА. После первого тайма уже не было смысла смотреть футбол, потому что ЦСКА в любом случае должен был выиграть. Это не значит, что арбитр стал бы подсуживать, — всё само сложилось в его пользу.
Если бы матч закончился ничьей или победой «Ахмата», то была бы переигровка. Таков регламент, тут ничего не сделаешь. Но вы представляете, что такое переигровка в плане финансов и всего остального? Это ужас. Так что судьям и организаторам повезло», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Все голы в матче «Ахмата» и ЦСКА были забиты с пенальти.
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