Арбитр Федотов рассказал, при каком условии матч «Ахмат» — ЦСКА должны были переиграть

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов рассказал, при каком условии матч 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3) должны были бы переиграть.

«Безбородова спасла победа ЦСКА. После первого тайма уже не было смысла смотреть футбол, потому что ЦСКА в любом случае должен был выиграть. Это не значит, что арбитр стал бы подсуживать, — всё само сложилось в его пользу.

Если бы матч закончился ничьей или победой «Ахмата», то была бы переигровка. Таков регламент, тут ничего не сделаешь. Но вы представляете, что такое переигровка в плане финансов и всего остального? Это ужас. Так что судьям и организаторам повезло», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Все голы в матче «Ахмата» и ЦСКА были забиты с пенальти.