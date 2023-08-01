Билялетдинов: если Бонгонда и Промес дополнят друг друга, будут как Малком и Клаудиньо

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов высказался о новичке «Спартака» Тео Бонгонда. По его мнению, дуэт Бонгонда и Квинси Промеса может повторить успех пары Малкома и Клаудиньо из «Зенита».

«Бонгонда понравился с первого движения на поле. Для нашего чемпионата он подходит. Быстрый парень, технически оснащённый. Если всё будет хорошо, то Тео принесёт пользу. Не боюсь, что Промес может погаснуть на его фоне. Квинси для нашего чемпионата — топ-футболист. Не думаю, что у него есть повод ревновать. Если они дополнят друг друга, будут как Малком и Клаудиньо в «Зените», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Бонгонда пополнил состав «Спартака» в летнее межсезонье.