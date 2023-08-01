Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Билялетдинов: если Бонгонда и Промес дополнят друг друга, будут как Малком и Клаудиньо

Билялетдинов: если Бонгонда и Промес дополнят друг друга, будут как Малком и Клаудиньо
Комментарии

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов высказался о новичке «Спартака» Тео Бонгонда. По его мнению, дуэт Бонгонда и Квинси Промеса может повторить успех пары Малкома и Клаудиньо из «Зенита».

«Бонгонда понравился с первого движения на поле. Для нашего чемпионата он подходит. Быстрый парень, технически оснащённый. Если всё будет хорошо, то Тео принесёт пользу. Не боюсь, что Промес может погаснуть на его фоне. Квинси для нашего чемпионата — топ-футболист. Не думаю, что у него есть повод ревновать. Если они дополнят друг друга, будут как Малком и Клаудиньо в «Зените», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Бонгонда пополнил состав «Спартака» в летнее межсезонье.

Материалы по теме
Игнашевич удивил «Спартак». Но против таких Промеса и Бонгонда смелости мало
Игнашевич удивил «Спартак». Но против таких Промеса и Бонгонда смелости мало
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023