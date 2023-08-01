Китай — Англия: у англичанок отменили четвёртый гол в матче ЧМ-2023 после просмотра VAR

Нападающая сборной Англии Лорен Джеймс отметилась уже вторым своим забитым мячом в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с национальной командой Китая, однако этот гол не был засчитан, счёт остался прежним — 3:0.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте — отличилась нападающая сборной Англии Алессия Руссо (1:0). Этот гол стал первым для футболистки на этом чемпионате мира. На 26-й минуте англичанки увеличили своё преимущество в счёте до двух голов — забила нападающая Лорен Хемп (2:0). В концовке первого тайма форвард сборной Англии Лорен Джеймс довела счёт до разгромного (3:0). Через несколько минут Джеймс ещё раз отправила мяч в ворота сборной Китая, однако он был отменён после просмотра VAR.

Параллельно с матчем Китая и Англии проходит игра Гаити и Дании (0:1, перерыв).