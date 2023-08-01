Дания обыграла Гаити и вышла в плей-офф женского ЧМ-2023

Сегодня, 1 августа, состоялся матч женского чемпионата мира — 2023, в котором встретились национальные команды Гаити и Дании. Игра 3-го тура группы D проходила на стадионе «Перт Ректангулар» (Перт, Австралия) и завершилась победой датчанок со счётом 2:0.

На 21-й минуте первое взятие ворот оформила датская футболистка Пернилле Хардер, которая реализовала пенальти. На последних минутах встречи второй гол датчанок забила Сэнн Троэльсгор. Отметим, что ещё два гола женской сборной Дании были отменены арбитром в связи с офсайдом. Финальный свисток зафиксировал победу датских футболисток.

Дания набрала шесть очков и вышла в плей-офф женского ЧМ-2023 со второго места. Гаити с нулём очков покидает мировое первенство.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.