Форвард «Балтики» Энрикес: жаль, что мы проиграли «Спартаку», но я рад, что смог забить
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Нападающий калининградской «Балтики» Анхело Энрикес поделился эмоциями от поражения в матче 2-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (1:2), отметив, что рад забитому им мячу.
«Очень жаль, что мы проиграли. «Спартаку» удалось реализовать свои моменты. Я почувствовал, что наша команда начала хорошо играть во втором тайме, но мы не смогли сравнять счёт. Однако я рад, что сумел забить «Спартаку». У них действительно очень сильная команда. В «Спартаке» отличные игроки, против них вообще нельзя ошибаться и упускать хорошие возможности забить, как было у нас», — приводят слова Энрикеса «РИА Новости Спорт».
Энрикес забил первый гол «Балтики» в высшем дивизионе чемпионата России после 25 лет отсутствия команды на этом уровне.
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- 1 августа 2023
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