Главный тренер «Зенита» Семак: Родригао вернётся в общую группу ближе к сентябрю

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных защитников команды — Родригао и Дмитрия Чистякова.

«Чистяков? Надеюсь, он пропустит [только] несколько дней, острая боль уйдёт, и его восстановление не затянется. Может, будет готов к следующей игре. Родригао вернётся в общую группу ближе к сентябрю», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в конце июля Семак уже говорил, что Родригао вернётся в строй не раньше первого осеннего месяца. Бразилец получил травму ещё в прошлом сезоне, из-за чего пропустил несколько матчей в концовке чемпионата России после того, как «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул.

Чистяков получил повреждение в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). На 17-й минуте вместо Чистякова на поле вышел новичок сине-бело-голубых Страхиня Эракович.