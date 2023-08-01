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Сергей Семак сообщил, что получил приглашение на заседание КДК

Сергей Семак сообщил, что получил приглашение на заседание КДК
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в связи с инцидентом, произошедшим в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), его вызвали на заседание КДК.

Напомним, Семак получил красную карточку после финального свистка. Тренер пропустит как минимум одну игру. Заседание КДК пройдёт в среду, 2 августа.

«Меня пригласили на заседание КДК. Постараюсь присутствовать в онлайн-режиме, хотя у нас в это время тренировка.

С формулировкой не согласен. Даже вопрос, заданный в эмоциональной форме, не является конфронтацией. Оскорблений не было. Я не думаю, что должен быть наказан за вопрос.

Не знаю, кто будет руководить командой в случае удаления. У нас целая группа помощников», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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