Марко Верратти согласовал личные условия контракта с «Аль-Хилялем» — Романо

Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти согласовал личные условия контракт с «Аль-Хилялем». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Верратти точно смог договориться с саудовским клубом по поводу перехода. Это частично подтверждает тот факт, что итальянец не сыграл ни одной минуты в недавнем товарищеском матче с итальянским «Интером». Однако переход затрудняется тем фактом, что парижский клуб и «Аль-Хиляль» никак не могут договориться по стоимости трансфера 30-летнего футболиста. «ПСЖ» хочет за переход Верратти больше € 30 млн, «Аль-Хиляль» пока не согласен на подобную сумму.

Напомним, ранее сообщалось, что 30-летнему футболисту предложили трёхлетний контракт с зарплатой € 48 млн в год. Марко Верратти перешёл в «ПСЖ» в 2012 году из итальянского клуба «Пескара». За парижский клуб игрок провёл больше 300 матчей. Он является неоднократным победителем чемпионата Франции, Суперкубка и Кубка Франции.