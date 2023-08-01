Малафеев: не вижу ничего плохого, что Адамов взял номер, который был у меня в «Зените»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев признался, что не имеет ничего против решения вратаря Дениса Адамова взять в санкт-петербургской команде 16-й игровой номер.

«Не вижу ничего плохого, что Денис Адамов взял номер, который был у меня, Нобоа и других в «Зените».

В «Зените» нет традиции сохранять номера за легендами клуба: за игроками, которые когда-то выступали за команду и радовали болельщиков. Слишком много легендарных футболистов прошло через петербургскую команду. Так и номеров не останется, если их будут выводить из обращения.

Но если по существу, то в целом неплохо, что 16-й номер вновь перешёл к позиции голкипера. Желаю Денису удачи. Возможно, через несколько лет он тоже откроет какой-нибудь бизнес и назовёт его по аналогии с М16, только А16», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.