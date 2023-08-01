Белорусский «Неман» сыграл вничью с «Бальцаном» и вышел в следующий раунд Лиги конференций

Сегодня, 1 августа, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Бальцаном» из Мальты и «Неманом» из Беларуси. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0, и благодаря победе в первой игре белорусская команда прошла в третий квалификационный раунд.

За весь матч команды нанесли всего три удара в створ на двоих и совершили 22 фола. Отметим, что в составе «Немана» из Гродно выступает российский защитник Андрей Васильев. В первом матче второго квалификационного раунда «Неман» одержал победу над «Бальцаном» благодаря голам полузащитника Павла Савицкого и защитника Сергея Карповича и тем самым обеспечил себе комфортное преимущество перед ответной встречей.

В прошлом сезоне высшей лиги Беларуси «Неман» занял девятое место.