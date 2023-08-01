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Белорусский «Неман» сыграл вничью с «Бальцаном» и вышел в следующий раунд Лиги конференций

Белорусский «Неман» сыграл вничью с «Бальцаном» и вышел в следующий раунд Лиги конференций
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Сегодня, 1 августа, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Бальцаном» из Мальты и «Неманом» из Беларуси. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0, и благодаря победе в первой игре белорусская команда прошла в третий квалификационный раунд.

За весь матч команды нанесли всего три удара в створ на двоих и совершили 22 фола. Отметим, что в составе «Немана» из Гродно выступает российский защитник Андрей Васильев. В первом матче второго квалификационного раунда «Неман» одержал победу над «Бальцаном» благодаря голам полузащитника Павла Савицкого и защитника Сергея Карповича и тем самым обеспечил себе комфортное преимущество перед ответной встречей.

В прошлом сезоне высшей лиги Беларуси «Неман» занял девятое место.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
01 августа 2023, вторник. 20:30 МСК
Бальцан
Бальцан, Мальта
Окончен
0 : 0
Неман
Гродно, Беларусь
Комментарии
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