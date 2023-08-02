«Ливерпуль» связался с «Флуминенсе» по поводу полузащитника Андре

Футбольный клуб «Ливерпуль» наладил контракт с бразильским «Флуминенсе» по поводу 22-летнего полузащитника Андре. Об этом сообщает журналистка Sky Sports Мелисса Редди в своём «твиттере».
Ранее появилась информация, что в Андре, который является воспитанником системы «Флуминенсе», мерсисайдцы видят альтернативу Ромео Лавиа, оцениваемого «Саутгемптоном» в € 58 млн. Напомним, «святые» отклонили второе предложение «Ливерпуля» о приобретении Лавиа в размере € 48 млн.
Андре выступает за первую команду «Флуминенсе» с 2020 года. К настоящему моменту полузащитник провёл больше 100 матчей за бразильский клуб. 20 июня 2023 года Андре дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче со сборной Сенегала. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, — € 15 млн.
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