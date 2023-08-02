Леонардо Бонуччи отреагировал на возможное завершение карьеры Джанлуиджи Буффоном

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал возможное завершение карьеры вратарём «Пармы» Джанлуиджи Буффоном.
«Ты всегда был и будешь лучшим. Я не могу подобрать слова, чтобы описать, насколько ты был хорош, чему научил меня, какую важную роль сыграл в моём становлении. Спасибо за всё», – написал Бонуччи в одной из социальных сетей.
Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ». После французского периода карьеры, растянувшегося на два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл в «Парму».
В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.
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