Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонардо Бонуччи отреагировал на возможное завершение карьеры Джанлуиджи Буффоном

Леонардо Бонуччи отреагировал на возможное завершение карьеры Джанлуиджи Буффоном
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал возможное завершение карьеры вратарём «Пармы» Джанлуиджи Буффоном.

«Ты всегда был и будешь лучшим. Я не могу подобрать слова, чтобы описать, насколько ты был хорош, чему научил меня, какую важную роль сыграл в моём становлении. Спасибо за всё», – написал Бонуччи в одной из социальных сетей.

Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ». После французского периода карьеры, растянувшегося на два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл в «Парму».

В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.

Материалы по теме
Буффон объявит о завершении карьеры в течение пары дней — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023