Леонардо Бонуччи отреагировал на возможное завершение карьеры Джанлуиджи Буффоном

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал возможное завершение карьеры вратарём «Пармы» Джанлуиджи Буффоном.

«Ты всегда был и будешь лучшим. Я не могу подобрать слова, чтобы описать, насколько ты был хорош, чему научил меня, какую важную роль сыграл в моём становлении. Спасибо за всё», – написал Бонуччи в одной из социальных сетей.

Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ». После французского периода карьеры, растянувшегося на два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл в «Парму».

В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.