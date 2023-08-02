Главный тренер «Амкала» Миллер: физически мы были лучше готовы, чем «Красное Знамя»
Поделиться
Главный тренер «Амкала» Виталий Миллер высказался о матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Красным Знаменем». «Амкал» одержал победу со счётом 3:2.
«Хочу сказать, что физически мы были лучше готовы, чем соперник. Это однозначно. Когда мы играли в полных составах, второй тайм был, в принципе, полностью за нами. Просто вот это удаление… В любом случае психологический фактор: удаление, ведём в два мяча. Сложно с этим что-то сделать. Спасибо ребятам, что добегали назад, оборонялись. Всё равно один пропустили и довели до такой валидольной концовки», — сказал Миллер на послематчевой пресс-конференции.
Во втором раунде Пути регионов Кубка России «Амкал» встретится с ивановским «Текстильщиком».
Комментарии
- 2 августа 2023
-
02:25
-
02:15
-
02:05
-
02:03
-
01:57
-
01:45
-
01:44
-
01:38
-
01:29
-
01:12
-
01:00
-
00:57
-
00:52
-
00:46
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:28
-
00:19
-
00:18
-
00:09
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 1 августа 2023
-
23:42
-
23:39
-
23:31
-
23:26
-
23:17
-
23:12
-
23:04
-
22:59
-
22:45
-
22:34
-
22:31
Партнерский контент