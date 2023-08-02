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Главный тренер «Амкала» Миллер: физически мы были лучше готовы, чем «Красное Знамя»

Главный тренер «Амкала» Миллер: физически мы были лучше готовы, чем «Красное Знамя»
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Главный тренер «Амкала» Виталий Миллер высказался о матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Красным Знаменем». «Амкал» одержал победу со счётом 3:2.

«Хочу сказать, что физически мы были лучше готовы, чем соперник. Это однозначно. Когда мы играли в полных составах, второй тайм был, в принципе, полностью за нами. Просто вот это удаление… В любом случае психологический фактор: удаление, ведём в два мяча. Сложно с этим что-то сделать. Спасибо ребятам, что добегали назад, оборонялись. Всё равно один пропустили и довели до такой валидольной концовки», — сказал Миллер на послематчевой пресс-конференции.

Во втором раунде Пути регионов Кубка России «Амкал» встретится с ивановским «Текстильщиком».

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