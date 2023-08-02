Защитник «Краснодара» Эктов рассказал, что в детстве хотел стать хоккеистом

Защитник «Краснодара» Александр Эктов рассказал, что в детстве хотел стать хоккеистом. Футболист провёл детство в Волоколамске (Московская область).

«Хоккеистом я хотел стать. Потому что у нас зимой была отличная коробка, мужики всё время собирались местные и гоняли там в хоккей в этой форме. Все такие большие. И меня это очень привлекало. Меня больше хоккей увлекал, чем футбол летом. У нас даже выдавали хоккейную форму. То есть зимой — хоккей, летом — футбол. Из-за этого, наверно, какая-то мечта была… Не мечта, больше желание — быть хоккеистом, таким большим мужиком», — сказал Эктов в интервью клубной пресс-службе.

Александр Эктов перешёл в «Краснодар» из «Оренбурга» в июне 2023 года. В составе нового клуба 27-летний защитник уже провёл два матча.