Защитник «Краснодара» Эктов рассказал, что в детстве хотел стать хоккеистом

Защитник «Краснодара» Александр Эктов рассказал, что в детстве хотел стать хоккеистом. Футболист провёл детство в Волоколамске (Московская область).
«Хоккеистом я хотел стать. Потому что у нас зимой была отличная коробка, мужики всё время собирались местные и гоняли там в хоккей в этой форме. Все такие большие. И меня это очень привлекало. Меня больше хоккей увлекал, чем футбол летом. У нас даже выдавали хоккейную форму. То есть зимой — хоккей, летом — футбол. Из-за этого, наверно, какая-то мечта была… Не мечта, больше желание — быть хоккеистом, таким большим мужиком», — сказал Эктов в интервью клубной пресс-службе.
Александр Эктов перешёл в «Краснодар» из «Оренбурга» в июне 2023 года. В составе нового клуба 27-летний защитник уже провёл два матча.
- 2 августа 2023
-
04:58
-
04:35
-
04:28
-
04:17
-
04:09
-
03:58
-
03:48
-
03:41
-
03:26
-
03:15
-
03:08
-
03:05
-
03:00
-
02:42
-
02:25
-
02:15
-
02:05
-
02:03
-
01:57
-
01:45
-
01:44
-
01:38
-
01:29
-
01:12
-
01:00
-
00:57
-
00:52
-
00:46
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:28
-
00:19
-
00:18
-
00:09