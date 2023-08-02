Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Мбаппе отклонил новое предложение «ПСЖ» по контракту с обязательством продажи

Источник: Мбаппе отклонил новое предложение «ПСЖ» по контракту с обязательством продажи
Комментарии

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не может договориться с парижским клубом о продлении контракта.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «ПСЖ» предпринял очередную попытку убедить Мбаппе не покидать команду на правах свободного агента, предложив игроку новый контракт с обязательством продажи следующим летом, однако футболист ответил отказом.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.

В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Материалы по теме
Фото
Килиан Мбаппе опубликовал загадочное сообщение на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»

Фанаты «ПСЖ» посвятили Мбаппе песню после победы над «Марселем»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023