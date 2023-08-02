Источник: Мбаппе отклонил новое предложение «ПСЖ» по контракту с обязательством продажи

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не может договориться с парижским клубом о продлении контракта.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «ПСЖ» предпринял очередную попытку убедить Мбаппе не покидать команду на правах свободного агента, предложив игроку новый контракт с обязательством продажи следующим летом, однако футболист ответил отказом.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.

В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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