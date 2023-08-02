Стали известны стартовые составы на матч «Милан» – «Барселона»

Сегодня, 2 августа, итальянский «Милан» и испанская «Барселона» проведут товарищеский матч между собой. Пресс-службы клубов объявили стартовые составы на эту игру.
Стартовые составы команд:
«Милан»: Мик Меньян, Алессандро Флоренци, Малик Тшау, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Рубен Лофтус-Чик, Раде Крунич, Тейани Рейндерс, Кристиан Пулишич, Оливье Жиру и Рафаэл Леао.
«Барселона»: Иньяки Пенья, Рональд Араухо, Педри, Ферран Торрес, Эз Абде, Маркос Алонсо, Ориоль Ромеу, Рафинья, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Фермин Лопес Мартин.
«Милан» провёл три товарищеских встречи, выиграв только в одной. С крупным счётом миланцы обыграли «Лумеццане» – 7:0. В следующем матче с «Реалом» «красные дьяволы» потерпели поражение – 2:3. Игра с «Ювентусом» затянулась до серии пенальти, в которой подопечные Пиоли уступили (2:3 по пен.).
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