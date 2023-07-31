«Милан» — «Барселона». Победа над «Реалом» ещё ничего не значит

2 августа состоится товарищеский матч «Милан» — «Барселона». Начало игры — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами каталонцев: поставить на победу сине-гранатовых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Шансы миланцев оценили в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Барселона» 2 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют миланцы, сыграет коэффициент 1.33. Гол каталонцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Милан» — «Барселона» (02.08.2023)

В Европе полным ходом идут подготовка к новому сезону и трансферная кампания. 2 августа «Милан» на стадионе «Эллиджиант» будет играть с «Барселоной» в товарищеском матче. Начало встречи запланировано на 6:00 мск.

«Милан» в целом провёл неплохой сезон, но руководство явно ожидало, что клуб финиширует минимум на третьем месте. В итоге «красные дьяволы» закончили минувший розыгрыш Серии А на четвёртой строчке, с отставанием в 20 очков от чемпиона — «Наполи». В команде продолжают доверять Пиоли и рассчитывают, что он поможет миланцам преуспеть в Лиге чемпионов. В сезоне-2022/2023 «россонери» дошли до полуфинала.

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Ибрагимович закончил карьеру, Сандро Тонали перешёл в «Ньюкасл Юнайтед», Анте Ребич, судя по информации, станет игроком «Бешикташа». Значимых потерь не так уж много, зато есть неплохие приобретения. Недавно игроком «Милана» стал Самуэль Чуквезе. В прошлом сезоне за «Вильярреал» он набрал 10 очков по системе «гол+пас». У «Челси» был приобретён талантливый Кристиан Пулишич.

Даже «Барселона» не выглядит настолько эффективно на трансферном рынке. Сине-гранатовые всеми силами удерживают Дембеле. Судя по информации источников, со дня на день «ПСЖ» объявит о покупке Усмана. Он должен будет заменить Мбаппе, который по-прежнему не определился со своей судьбой. В США улетели Серхио Бускетс и Жорди Альба. Из приобретений можно выделить разве что 32-летнего Илкая Гюндогана и 31-летнего Ориоля Ромеу.

«Милан» провёл три товарищеских встречи, выиграв только в одной. С крупным счётом миланцы обыграли «Лумеццане» – 7:0. В следующем матче с «Реалом» «красные дьяволы» потерпели поражение – 2:3. Игра с «Ювентусом» затянулась до серии пенальти, в которой подопечные Пиоли уступили (2:3 по пен.). Отдельной похвалы заслуживают Пулишич и Лука Ромеро, перешедший из «Лацио» 18-летний полузащитник.

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Американец в трёх встречах сделал три ассиста, а аргентинец забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Также не стоит забывать про Рафаэла Леау, который в минувшем сезоне забил 15 голов и отдал восемь голевых пасов в Серии А. На днях Жиру отметил, что португалец может достичь уровня Мбаппе.

«Барселона» тоже приняла участие в трёх контрольных матчах, но в двух победила. Сине-гранатовые обыграли «Кобе» со счётом 2:0, а затем потерпели поражение от «Арсенала», который был невероятно злым – 3:5. В последней встрече каталонцы выиграли в «эль класико». Хави не оставил «Реалу» никаких шансов, победив всухую – 3:0.

Дембеле участвовал в двух товарищеских играх и отметился голом, а также ассистом. К слову, лидер атаки «Барсы» Роберт Левандовски за такое же время забил всего один мяч. За последние пять очных встреч установился паритет: по две победы у «Милана» и «Барселоны». «Красные дьяволы» по-спортивному злые, у них талантливые молодые футболисты, которым есть что доказывать. Каталонцы правильно настроились на «эль класико», но матч с миланцами – другое.

Мы предлагаем присмотреться к ставке на индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 мяча за коэффициент 2.60. Команда постепенно входит во вкус, она забивала минимум два гола во всех трёх товарищеских матчах, у неё есть талантливые молодые футболисты. Каталонцы наверняка ответят тем же, а может, даже одержат победу, но за обороной следить так, как в игре с мадридцами, не станут.

Прогноз и ставки на матч «Милан» — «Барселона» 2 августа 2023 года

«Милан» забивает минимум два гола в трёх товарищеских встречах. Списать результативность на слабый уровень соперников не получится, потому что «красные дьяволы» встречались с «Реалом» и «Ювентусом». Несмотря на поражения, они показали хороший уровень атаки. Каталонцы сильны, но действовать с оглядкой на оборону вряд ли станут. Если даже попробуют, то у миланцев наверняка найдутся исполнители, которые всё равно взломают защиту сине-гранатовых. Встреча будет результативной, поэтому ставим на тотал «Милана» больше 1.5 мяча.

Ставка: индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 мяча за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

«Барселона» из-за Дембеле обратится в УЕФА.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Интер» с коэффициентом 2.49.

«Арсенал» постарается выкупить Хвичу Кварацхелию у «Наполи».

Прогноз на матч «Зимбру» — «Фенербахче» с коэффициентом 2.00.