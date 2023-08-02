ЮАР — Италия: итальянки открыли счёт на 11-й минуте матча женского ЧМ-2023
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Сегодня, 2 августа, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречаются национальные команды ЮАР и Италии. Игра проходит на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 по московскому времени.
Женская сборная Италии забила быстрый гол. На 11-й минуте взятием ворот отметилась Арианна Карузо — она успешно реализовала пенальти. Текущий счёт в матче — 1:0.
ЧМ-2023 (ж). Группа G. 3-й тур
02 августа 2023, среда. 10:00 МСК
ЮАР (ж)
2-й тайм
2 : 2
Италия (ж)
0:1 Карузо – 11' 1:1 Orsi – 32' 2:1 Magaia – 67' 2:2 Карузо – 74'
Соперниками Италии и ЮАР по группе являются сборные Швеции и Аргентины.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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