Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Байер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдир «Оренбурга» Андреев: аренда Адамова — платная, зарплату будем платить мы

Спортдир «Оренбурга» Андреев: аренда Адамова — платная, зарплату будем платить мы
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб взял защитника «Зенита» Арсена Адамова в платную аренду.

«Договорились о платной аренде футболиста на год. Зарплату игроку будем платить мы. Сумма сделки — конфиденциальная информация», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Адамов перешёл в «Зенит» в январе прошлого года из екатеринбургского «Урала», подписав с сине‑бело‑голубыми контракт до 2026 года. В прошлом сезоне защитник провёл 14 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

«Оренбург» сезон-2022/2023 завершил на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Летом команду покинул главный тренер Марцел Личка, откликнувшийся на предложение «Динамо». Сейчас «Оренбург» возглавляет Иржи Ярошик.

Материалы по теме
«Зенит» объявил о переходе Арсена Адамова в «Оренбург» на правах аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023