Спортдир «Оренбурга» Андреев: аренда Адамова — платная, зарплату будем платить мы

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб взял защитника «Зенита» Арсена Адамова в платную аренду.

«Договорились о платной аренде футболиста на год. Зарплату игроку будем платить мы. Сумма сделки — конфиденциальная информация», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Адамов перешёл в «Зенит» в январе прошлого года из екатеринбургского «Урала», подписав с сине‑бело‑голубыми контракт до 2026 года. В прошлом сезоне защитник провёл 14 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

«Оренбург» сезон-2022/2023 завершил на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Летом команду покинул главный тренер Марцел Личка, откликнувшийся на предложение «Динамо». Сейчас «Оренбург» возглавляет Иржи Ярошик.