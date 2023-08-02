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Артур Галоян: цель «Балтики» на сезон не выживание, а как минимум середина таблицы

Артур Галоян: цель «Балтики» на сезон не выживание, а как минимум середина таблицы
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Игрок «Балтики» Артур Галоян высказался о целях команды на сезон-2023/2024. По словам футболиста, калининградский клуб намерен бороться за место в середине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«Цель «Балтики» на сезон не выживание, а как минимум середина таблицы. По игре всё хорошо, осталось только реализовывать свои моменты. Думаю, всё наладится», — сказал Артур Галоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Балтика» вернулась в Российскую Премьер-Лигу из Первой лиги. За первые два матча сезона калининградская команда не смогла набрать ни одного очка, уступив в 1-м туре «Сочи» со счётом 0:2, а во втором — «Спартаку» со счётом 1:2.

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