Артур Галоян: цель «Балтики» на сезон не выживание, а как минимум середина таблицы

Игрок «Балтики» Артур Галоян высказался о целях команды на сезон-2023/2024. По словам футболиста, калининградский клуб намерен бороться за место в середине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«Цель «Балтики» на сезон не выживание, а как минимум середина таблицы. По игре всё хорошо, осталось только реализовывать свои моменты. Думаю, всё наладится», — сказал Артур Галоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Балтика» вернулась в Российскую Премьер-Лигу из Первой лиги. За первые два матча сезона калининградская команда не смогла набрать ни одного очка, уступив в 1-м туре «Сочи» со счётом 0:2, а во втором — «Спартаку» со счётом 1:2.