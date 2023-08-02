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Александр Горшков: уход Вендела — это потеря для «Зенита», клубу явно необходимо усиление

Александр Горшков: уход Вендела — это потеря для «Зенита», клубу явно необходимо усиление
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Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможный уход полузащитника сине-бело-голубых Вендела и то, как скажется его отсутствие на игре петербуржцев.

«Зениту» и Венделу стоит найти компромисс. Если футболист не хочет играть за клуб, то, как говорится, насильно мил не будешь. «Зениту» тоже стоит вести себя правильно в вопросе конфликта с Венделом. Сильно ли ослабнет «Зенит» без Вендела в середине поля?

Учитывая, что и Малком ушёл, петербуржцам явно необходимо усиление. Вендел — заметная фигура для клуба. Надо ещё учитывать, что Кузяев тоже ушёл. Конечно, Вендел — это потеря, но думаю, что руководство это понимает и уже работает на трансферном рынке», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

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