Александр Горшков: уход Вендела — это потеря для «Зенита», клубу явно необходимо усиление
Поделиться
Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможный уход полузащитника сине-бело-голубых Вендела и то, как скажется его отсутствие на игре петербуржцев.
«Зениту» и Венделу стоит найти компромисс. Если футболист не хочет играть за клуб, то, как говорится, насильно мил не будешь. «Зениту» тоже стоит вести себя правильно в вопросе конфликта с Венделом. Сильно ли ослабнет «Зенит» без Вендела в середине поля?
Учитывая, что и Малком ушёл, петербуржцам явно необходимо усиление. Вендел — заметная фигура для клуба. Надо ещё учитывать, что Кузяев тоже ушёл. Конечно, Вендел — это потеря, но думаю, что руководство это понимает и уже работает на трансферном рынке», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 2 августа 2023
-
11:41
-
11:35
-
11:32
-
11:31
-
11:27
-
11:02
-
11:01
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:32
-
10:31
-
10:19
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:39
-
09:30
-
09:29
-
09:07
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:43
-
08:30
-
08:25
-
08:14
-
08:01
-
07:40
-
07:35
-
07:33
-
06:06
-
05:43
-
04:58
Партнерский контент