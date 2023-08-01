Вендел не перейдёт во «Фламенго». Переговоры с «Зенитом» завершены

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел не присоединится к «Фламенго», сообщает журналист Вене Касагранде в своём «твиттере».
По информации источника, переговоры между сторонами завершены — бразильский клуб не смог удовлетворить финансовые запросы сине-бело-голубых. Напомним, ранее стало известно, что «Фламенго» рассчитывал приобрести Вендела за € 15 млн.
Бразильский клуб хотел разбить платёж на шесть частей, выплачивая их каждые шесть месяцев. Накануне, 31 июля, «Фламенго» сделал новое предложение — € 16 млн плюс 20 процентов от перепродажи полузащитника в другой клуб, однако «Зенит» занял жёсткую позицию — сине-бело-голубые требовали за Вендела не менее € 18 млн.
25-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за «Спортинг» и «Флуминенсе».
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