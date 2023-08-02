Фанатам «Шлёнска», вывесившим антиукраинские баннеры, хотят запретить посещать матчи

В субботу, 29 июля, во время матча чемпионата Польши болельщики «Шлёнска» из Вроцлава вывесили баннеры антиукраинского содержания. Как сообщает Sport Fakt, проводящая организация зафиксировала инцидент и намерена наказать нарушителей.

Фанаты команды из Вроцлава вывесили на трибунах огромные транспаранты с надписями «Остановите украинизацию Польши», «К чёрту бандеровцев» и другие, в том числе, с отсылкой к событиям на Волыни 1943 года.

По информации издания, дисциплинарный комитет польской лиги займётся этим вопросом. Он проанализирует собранный материал на ближайшем заседании и вынесет вердикт в среду, 2 августа.

В «Шлёнске» заявили, что содержание баннеров, которые вывесили фанаты, не является позицией клуба, а также сообщили о намерении проверить записи камер видеонаблюдения, чтобы запретить этим болельщикам посещение стадиона.