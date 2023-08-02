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Агент Тюкавина: Захаряна вся страна продаёт, кому только не лень

Агент Тюкавина: Захаряна вся страна продаёт, кому только не лень
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о ситуации вокруг полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна, которого в последнее время связывают с переходом в другой клуб.

«У нас много слухов что о Захаряне, что о Косте Тюкавине. В последнее время пишут и кто с кем спит, кто к кому ушёл, у кого жена к кому ушла. Хотелось бы, чтобы больше о футболе писали.

Захаряна вся страна продаёт, кому только не лень. Мне кажется, на парня большое давление. У него есть контракт. У кого-то жёны, подруги, родители есть — они читают, кто с кем встречается, кто ещё что-то. Поэтому хочется, чтобы больше писали про футбол», — приводит слова Сафонова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее стало известно о срыве перехода Захаряна в «Лацио». По словам представителей римского клуба, трансфер не состоялся из-за того, что у клуба нет возможности включить россиянина в заявку на сезон, так как в ней нет мест для игроков не из стран Евросоюза. Сейчас 20-летнего полузащитника связывают с переходом во французский «Страсбург».

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