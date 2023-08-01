Трансфер Захаряна в «Страсбург» курирует агент Холанда. Она работает в интересах «Челси»

Над сделкой по переходу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна во французский «Страсбург» работает агент Эрлинга Холанда — Рафаэла Пимента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Пимента работала над сделкой Захаряна в «Челси» год назад. Именно поэтому она помогает «Страсбургу» подписать Захаряна.

Недавно владельцы «Челси» приобрели «Страсбург», после чего он стал использоваться в качестве фарм-клуба «Челси». Поэтому сейчас Рафаэла работает в интересах лондонского клуба, чтобы Захарян перешёл в «Страсбург». В переговорах с «Лацио» Пимента участия не принимала», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее стало известно о срыве перехода Захаряна в «Лацио». По словам представителей римского клуба, трансфер не состоялся из-за того, что у клуба нет возможности включить россиянина в заявку на сезон, так как в ней нет мест для игроков не из стран Евросоюза.