«Аль-Хиляль» не смог включить Малкома в заявку из-за проблем с переводом денег «Зениту»

Клуб аравийской лиги «Аль-Хиляль» не смог заявить бразильца Малкома на матч с марокканским «Видадом» из-за проблем, связанных с переводом денег за игрока санкт-петербургскому «Зениту». Об этом сообщает издание Winwin.
Без помощи летнего новобранца «Аль-Хиляль» сумел переиграть «Видад» с минимальным перевесом (2:1), поднявшись на второе место в группе B Кубка арабских чемпионов.
Напомним, Малком присоединился к «Аль-Хилялю» этим летом, став самым дорогим футболистом в истории чемпионата Саудовской Аравии – трансфер бразильского нападающего обошёлся аравийцам в € 60 млн. 26-летний Малком пока что не провёл за новый клуб ни одного матча.
По информации СМИ, футболист будет получать в «Аль-Хиляле» около € 18 млн за сезон. Контракт с игроком заключён на три года.
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