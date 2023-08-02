Эштреков: результат нормальный, но по игре «Локомотива» вопросы есть

Бывший тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков прокомментировал выступление железнодорожников на старте нового сезона.

«Какие-то выводы можно будет сделать туров после шести, когда будет понятна основная обойма футболистов. Пока можно сказать, что железнодорожники идут правильным путём. Начало нормальное, потерь игроков нет. Присутствует конкуренция, в команде хорошая атмосфера.

Команда набирает обороты, но до нормальных ещё не дошла. Да, «Локомотив» много забивает, но я бы не сказал, что в атаке всё так уж безоблачно. Даже в тех матчах, в которых были победы, имелись помарки и недочёты. Было много эпизодов, которые не совсем понравились. То есть результат нормальный, но по игре вопросы есть.

Текущее третье место? Железнодорожники могли быть и выше, и ниже, если вспомнить ничейный матч с «Рубином». Пока всё нормально. «Зенит» ниже, некоторые другие конкуренты тоже. Нельзя сказать, что питерцы сто процентов будут чемпионами. А тем, кто сейчас лидирует, надо продолжать в том же духе. Ещё бы уровень чемпионата был повыше, и тогда вообще было бы отлично.

Какая игра «Локомотива» больше понравилась на старте сезона? Пока сложно сказать, были перепады. Цельной игры или отрезка пока не было. Но это естественно, потому что идёт только начало чемпионата. Со временем ребята наберут физические кондиции, как и игровые, и потом можно будет делать выводы.

Результативность Тикнизяна? Можно только поздравить его и пожелать не сбавлять обороты. В прошлом году были упущенные моменты в атаке, и в обороне были проблемы. Поэтому нужен баланс. Тикнизян сейчас помогает в атаках и тем более завершает их. Это похвально. Пусть продолжает в том же духе.

Это не говорит о том, что он должен быть бомбардиром. Наир должен выполнять свои обязанности как защитник, а потом уже уметь почувствовать и вовремя подключиться. Лучший крайний защитник РПЛ? Пока рано делать такие выводы. То, что он забивает и приносит пользу, – это хорошо. Не хотелось бы, чтобы он сбавил обороты.

Понятно, что за ним следят, и если он будет продолжать в том же духе, то предложения появятся. Здорово, что команда воспитала такого игрока. Это хорошо и для него, и для клуба», – сказал Эштреков в интервью «Евро-Футбол.Ру».