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«Маккаби» выбил молдавский «Шериф» из Лиги чемпионов

«Маккаби» выбил молдавский «Шериф» из Лиги чемпионов
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Сегодня, 2 августа, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Маккаби» из Хайфы и молдавским «Шерифом». Встреча прошла на стадионе «Сэмми Офер» (Хайфа, Израиль) и завершилась победой «Маккаби» со счётом 4:1.

В первом тайме соперники обменялись голами. На 20-й минуте счёт с пенальти открыл марокканский легионер «Шерифа» Мохамед Амин Талал. На 33-й минуте Тьяронн Чери восстановил равновесие на табло. За пять минут до конца основного времени Махмуд Джабер вывел хозяев вперёд, сравняв счёт по сумме двух встреч. Кроме того, перед продолжением борьбы в экстра-таймах «Шериф» из-за удалений лишился двух игроков (Луваннора и Амина Талала). Численное превосходство израильтян воплотили в голы Дин Дэвид и Эрик Шуранов.

В первом матче «Шериф» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч (4:2) в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов — 2023/2024 пробился «Маккаби». За право сыграть в плей-офф израильский клуб поспорит со «Слованом» из Братиславы. Матчи состоятся 9 и 15 августа.

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02 августа 2023, среда. 20:00 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Окончен
4 : 1
ДВ
Шериф
Тирасполь, Молдавия
0:1 Талал – 20'   1:1 Чери – 33'   2:1 Джабер – 85'   3:1 Дэвид – 105+2'   4:1 Шуранов – 107'
Удаления: нет / Луваннор – 86', Талал – 90+4'
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